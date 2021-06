Königshaus ratlos: Was ist bloß mit Harry los?

Briten wenig angetan

Der Befreiungsschlag inklusive Schuldzuweisungen und Seelenstriptease eines blaublütigen Mitglieds eines Königshauses kam nicht überall gut an. In Großbritannien reagierte man ziemlich genervt. Mit der in Amerika gelebten Gefühlskultur „Let it all hang out“ - also: Lass alles raus aus dir, das führt zur Katharsis und macht dich frei - haben es die Briten nicht so. Sie witterten Nestbeschmutzung, warfen dem Prinzen Unehrlichkeit, Bigotterie und mangelnden Respekt gegenüber der Krone vor. Vor allem die Tatsache, dass Harrys zur Schau gestellte Leidensgeschichte vor einem Millionenpublikum auch direkt in Bares umgewandelt wird - immerhin kassiert er für seine Performance Millionen -, stößt vielen sauer auf.