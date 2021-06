Baby Nummer zwei von Harry & Meghan ist da

„Mit großer Freude heißen Prinz Harry und Meghan, der Herzog und die Herzogin von Sussex, ihre Tochter Lilibet ,Lili‘ Diana Mountbatten-Windsor, auf der Welt willkommen. Lili wurde am Freitag, den 4. Juni, um 11:40 Uhr durch die vertrauensvollen Hände der Ärzte und des Personals im Santa Barbara Cottage Hospital in Santa Barbara, Kalifornien, geboren“, teilten Harry und Meghan in einer Aussendung mit.