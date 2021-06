Queen bricht wegen Meghan und Harry oberstes Gebot

„Es geht darum, ob das, was berichtet wird, eine genaue Version dessen ist, was tatsächlich passiert ist“, so ein Insider zur britischen Zeitung. Etwa stimme die Information, die Queen habe Klein-Lili bereits per Videoanruf kennengelernt, nicht. „Dieser Video-Call hat nie stattgefunden“, erklärte der Insider. „Freunde der Sussexes scheinen Journalisten irreführende Informationen darüber gegeben zu haben, was die Queen gesagt hatte - und das brachte das Fass zum Überlaufen.“