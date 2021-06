Zum Rücktritt aufgefordert: Obfrau steht in Kritik

Rund um die Pläne der Lienzer Bergbahnen (LBB) am Hochstein will keine Ruhe einkehren. Neuerlich angeheizt wurde das Thema, als eine Bürgerinitiative sich für den Erhalt der Grünfläche stark machte. An deren Spitze steht VEO-Obfrau Renate Hölzl. Auf wenig Gefallen stößt das beim Vorstand des VEO. Dieser forderte sie in einer Aussendung zum Rücktritt auf: „Der Unmut im Verein ist groß.“ Man distanziere sich einstimmig von Hölzls Vorgehen und sei mit den Plänen der LBB einverstanden.