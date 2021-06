Friesach: Skelett-Fund in Bachbett gibt Rätsel auf

Zusammenhang mit Vermisstenfall?

Die gefundenen Knochen wurden in die Gerichtsmedizin nach Innsbruck geschickt und werden dort auf Fremdeinwirkung untersucht. Das kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Man vermutet, dass es sich um die Überreste einer vermissten 71-Jährigen handelt, die am 8. Juli 2020 nach einem Radausflug spurlos verschwunden war. Trotz intensiver Suche konnte damals nur ihr Fahrrad gefunden werden.