Mercedes SL: Das dickste Kapitel der Erfolgsstory

PS-Pretiose an der Schwelle zum Oldtimer

Auch das macht den SL der Jahrtausendwende in vielerlei Hinsicht zur idealen PS-Pretiose an der Schwelle zum Oldtimer. Einerseits ein echter Klassiker, nach dem sich zumindest die Kenner schon so langsam umdrehen. Und andererseits noch so günstig zu haben, dass man dafür kein tiefes Loch in die Haushaltskasse reißen oder unterwegs eine alarmgesicherte Garage suchen muss. Denn jeder neue Mittelklasse-Kombi ist teurer als ein wirklich gut gepflegter 129er mit knapp sechsstelliger Laufleistung. Mit 20.000 Euro jedenfalls ist man bestens dabei.