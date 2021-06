Drei Generationen verloren bei Großbrand Zuhause

„Auch am Freitag standen noch sieben Feuerwehren im Einsatz, löschten die restlichen Glutnester, die immer wieder aufflackerten“, erklärt Wolfgang Mayr, Bezirksfeuerwehrkommandant Steyr Land. Am Tag zuvor war, wie berichtet, auf dem Bauernhof in Maria Neustift ein Großbrand ausgebrochen. Vom Stall aus griff das Feuer rasch auf den Wohnbereich über.