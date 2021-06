Ein Himmelsteich im Herzen des Naturparks

Eine perfekte Familienwanderung

Die heutige Wanderung führt zum Seewaldsee und ist für Familien mit Kindern geeignet. Von der Ortschaft Fontanella (Bushaltestelle Fontanella/Säge) ist das Ziel in rund 40 Minuten Fußmarsch zu erreichen. Der Weg führt über eine sanft ansteigende und wieder abfallende Straße, die nur für Anrainer befahrbar ist. Umgeben von artenreichen Alpwiesen liegt der Bergsee auf einer Höhe von rund 1200 Metern. Derzeit ist das Wasser noch sehr frisch, im Sommer erreicht es aber eine durchschnittliche Temperatur von etwa 22 Grad, was für einen See in dieser Höhenlage recht mild ist. Das rund 1,2 Hektar große Stillgewässer entstand am Ende der letzten Eiszeit, als sich die Gletscher aus den Alpentälern zurückzogen. Als Himmelsteich - so werden Gewässer bezeichnet, die kaum oder gar nicht über oberflächige Zu- oder Abflüsse verfügen - speist sich der Seewaldsee hauptsächlich aus Niederschlägen und einer Bodenquelle. Die undurchlässige Erdschicht am Grunde des Sees verhindert ein Versickern des Wassers.