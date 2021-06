Klagenfurter klaute und beschädigte mehrere Autos

Beamte des SPK Villach/Kriminalreferat konnten in Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Slowenien einen 25-jährigen Mann aus Klagenfurt als jenen Täter ausforschen, der in der Nacht vom 30. auf 31. Oktober 2019 in Villach den PKW eines 26-jährigen Mannes aus Villach gestohlen hatte. Zuvor war er in die Wohnung des PKW-Besitzers eingedrungen und hatte dort den KFZ-Schlüssel gestohlen.