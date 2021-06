Freilaufende Hunde können für Rehe tödlich sein

Treue Gefährten als Gefahr

„Freilaufende Hunde bedeuten sowohl für die hochschwangere oder bereits in den Geburtswehen liegende Rehgeiß als auch für die schutzlosen Kitze eine permanente Gefahr. Selbst spielerisches Interesse an den kleinen Rehkitzen, etwa ein kurzes Zufassen an den dünnen Beinchen, hinterlässt offene Wunden. Schmerzhafte Entzündungen sind die Folge. Häufig nimmt die Rehgeiß das verletzte Kitz nicht mehr an, und das Jungtier verhungert“, so Schneemann.