45-Jahre-Jubiläum in Wiesen

Jubiläum mit vielen Stars

Auf der Bühne geht es am 9. Juli mit Kabarettist Klaus Eckel los. Am 16. und 17. Juli verbindet die Zirkusshow „Artists, Drums & Fire“ Akrobatik, Theater und Tanz. Am 20. August sind Reinhold Bilgeri & Band, Opus und Minisex zu Gast, am 26. August Alex Kristan und am 3. September Die Seer. Am 28. August lockt das Jazzfest WOW – Women of Wiesen.