1,2 Mrd. Dollar Beute: Polizei nahm „den Hai“ fest

Auslieferungsgesuch aus Rumänien

Dass er nun verhaftet wurde, ist einem in Abwesenheit in Rumänien gesprochenen Gerichtsurteil geschuldet. Das Gericht verurteilte Tudor wegen versuchten Mordes, Erpressung und Bildung einer kriminellen Vereinigung mit dem Zweck des Menschenhandels und stellte einen Auslieferungsantrag an Mexiko. Dort wurde Tudor nun in Gewahrsam genommen.