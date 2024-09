Wenige Anzeigen zu Geisterfahrt in Rettungsgasse

Rund 50 Lenker, so Berichte von Augenzeugen, sollen damals im Stau auf der Autobahn kurzerhand ihre Fahrzeuge gewendet und als Geisterfahrer durch die Rettungsgasse geflüchtet sein – die „Krone“ berichtete. So zahlreich wie die empörten Reaktionen sind die rechtlichen Konsequenzen aber nun doch nicht, denn manche der vermeintlich gesichteten dreisten Lenker dürften echte „Geister“-Fahrer gewesen sein, die sich sprichwörtlich in Luft auflösten.