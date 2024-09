Fünf Mille? „Weiß nicht, was bei Bayern los ist“

An eben diesen fünf Millionen soll der Transfer des deutschen Teamverteidigers von Leverkusen zu Bayern gescheitert sein. Leverkusen wollte kolportiererweise 25 Millionen Euro (plus Boni) Ablöse, Bayern soll nur bereit gewesen sein, 20 (plus Boni) zu zahlen. „Leverkusen hat seine Vorstellungen gehabt. Die haben weder die Bayern noch Barcelona erfüllt und deshalb hat Leverkusen abgelehnt“, sagte Lothar Matthäus am Samstag in seiner Funktion als „Sky“-Experte. So weit legitim. Verwundert ist er trotzdem: „Wenn‘s an fünf Millionen liegt, dann weiß ich nicht, was bei den Bayern los ist.“