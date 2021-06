Wiener „Schrotthändler“ als Kupfer-Diebe enttarnt

Am frühen Samstagmorgen gerieten zwei Schrotthändler mit Wohnsitz in Wien ins Visier der Fahnder der Bundespolizei und der Lindauer Grenzpolizei. Das diebische Duo konnte mit seinem Klein-Lkw auf der A96, kurz nach der Einreise aus Vorarlberg, auf Höhe Sigmarszell, einer Fahndungskontrolle unterzogen werden. Bei der ersten Inaugenscheinnahme der Ladung konnte tatsächlich zunächst nur Schrott festgestellt werden. Damit deckte sich die Aussage der beiden Männer, als Schrotteinkäufer in Vorarlberg tätig gewesen zu sein.