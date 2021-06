Entlaufener Stier in Schardenberg erschossen

Feuerwehr wollte Tier in Stall treiben

Der Landwirt zeigte den Vorfall der Polizei an und es wurde am Vormittag das Gebiet, in welchem der Stier vermutet wurde, bestreift. Um ca. 16:15 Uhr konnte er in der Ortschaft Lindenberg in Schardenberg gesichtet werden. Die Feuerwehr Schardenberg wurde alarmiert und war mit etwa 25 Mann im Einsatz, um den Stier in einen Stall zu treiben. Von der Polizei waren drei Streifen im Einsatz.