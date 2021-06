Gleich zwei Mutationen in Vorarlberg angekommen

In Vorarlberg sind sowohl Fälle der indischen als auch der brasilianischen Coronavirus-Mutation bestätigt worden. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) berichtete am Dienstagvormittag von sechs Personen, die sich mit der brasilianischen Variante angesteckt haben, sowie von zwei Infizierten, bei denen die indische Virus-Mutation festgestellt wurde. Alle Betroffenen und ihre Familienverbände befänden sich in häuslicher Isolation, so Rüscher.