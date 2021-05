ORF sichert sich ÖSV-Rechte für fünf Saisonen

Der ORF hat sich die Rechte an den Bewerben des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) für weitere fünf Jahre gesichert! Konkret sind vom ÖSV veranstaltete Bewerbe im Rahmen des FIS-Weltcups in den Disziplinen Ski Alpin, Skispringen, Ski Nordisch und Snowboard/Freestyle bis inklusive der Wintersport-Saison 2026/27 umfasst, teilte der ORF am Montag mit. Der exklusive Erwerb für Österreich umfasst TV, Radio und Online ...