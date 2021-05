Zweiter Coup! Österreich feiert „Herren der Ringe“

Werbung für die Finals

Ebenso ins Finale in Varna hatte es Jasmin Mader (T) im Sprungbewerb geschafft, erreichte dort Rang sieben. Alexander Benda (St) wurde Elfter am Boden, 16. am Barren und mit Fehlern nur 21. am Reck. Nächste Woche sind Höck und Benda bei den Sport Austria Finals in Graz dabei.