Cobra holte verletzte Messerdroherin (66) aus Haus

Psychose

Die Verletzte dürfte schon seit längerer Zeit an einer Psychose leiden, fällt laut Anrainern auch immer wieder damit auf, dass sie in der Öffentlichkeit aggressiv herumschreit. Am Freitag dürfte ihre Krankheit wieder akut geworden sein. Als Polizisten, in der Absicht der 66-Jährigen zu helfen, vor ihrem Haus eintrafen, sollen sie von der Verletzten mit dem Küchenmesser wild bedroht worden sein.