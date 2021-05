Harte Bandagen im Ibiza-Ausschuss: WKStA gegen ÖVP

Die Schelte von höchster politischer Ebene zeigte offenbar Wirkung. Wer hätte das gedacht? Zumindest über weite Strecken des Befragungstages in der Hofburg hielten sich die Parlamentarier am Dienstag an die Worte des Bundespräsidenten, der vor Kurzem alle Seiten zu einem anderen, angenehmeren Umgang miteinander und Auskunftspersonen gegenüber gemahnt hatte und freilich auch Attacken auf den Rechtsstaat verurteilte. Ruhiger und besonnener im Ton erörterten die Parteien die emotionalen Themen. Dennoch hart in der Sache. Vor allem Türkis wurde vonseiten der Opposition, aber auch von den Grünen, bedrängt.