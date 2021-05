In diesen Fällen sagen wir Danke!

Entgegenkommen bei Internet-Vertrag

Probleme mit der Kündigung ihres Internet-Vertrags hatte Regine R. aus Niederösterreich. Als die Leserin keine Rückmeldung vom Anbieter erhielt, rief sie das Kundenservice an. Dort wurde ihr die Kündigung per Ende März bestätigt. Als sie später einen Shop ihres Anbieters aufsuchte, erfuhr sie, dass der Vertrag noch immer aufrecht sei und noch bis Juni läuft. Deshalb bat Frau R. die Ombudsfrau um Hilfe. Drei hat auf Anfrage mitgeteilt, dass offenbar die Eingaben bei der Kündigung über die Homepage nicht abgeschlossen wurden. In Kulanz wird der Vertrag vorzeitig storniert.