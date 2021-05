Überlastete Direktoren bekommen Assistenzkräfte

Unter einem ständig zunehmenden Verwaltungsaufwand stöhnen die Pflichtschuldirektoren in Oberösterreich schon seit Jahren. Doch nun scheint für sie endlich auch wieder ein wenig Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Das Land wird in den kommenden Monaten gemeinsam mit dem AMS 100 Schulen mit administrativen Unterstützungskräften ausstatten.