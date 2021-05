Floridsdorf: Keine Mehrheit für Pickerl-Befragung

Großflächige Zonen in Hietzing und Donaustadt

In Hietzing wird es vermutlich ebenso kaum Ausnahmen beim Parkpickerl geben, „Unsere Absicht ist eine möglichst flächendeckende Einführung“, so Vorsteherin Silke Kobald (ÖVP). Verdrängungseffekte sollen vermieden werden.