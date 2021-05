Historikerin sieht Welser Venus-Statue NS-belastet

Birgit Kirchmayr, Geschichtsprofessorin an der Linzer Uni, kommt in ihrem sechsseitigen Gutachten zum Schluss: „Ein Objekt kann nicht losgelöst von seiner Geschichte betrachtet werden. Im Fall der Welser Venus besteht diese Geschichte nicht nur in ihrer altrömischen Herkunft, sondern eben auch in ihrer nationalsozialistischen Vereinnahmung.“