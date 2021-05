Sport Austria Finals im Zeichen der Sand-Akrobaten

Eine Familien-Angelegenheit

Seit 2007 boomt der Sport auch in Österreich. Und Graz wurde dabei - trotz fehlendem Meer- und Sandzugang - zu einem der Footvolley-Hotspots in Europa. Der Grund hat vor allem einen Namen: Hofmann-Wellenhof! Schon die älteren Brüder machten den Sport in der Steiermark salonfähig, nun sind Jakob und Klemens Hofmann-Wellenhof schon seit Jahren das Aushängeschild in Österreich. Und zeigen auch in Europa, dass sie zu den Topleuten gehören. „Wir haben so viele Jahre gemeinsam gelebt“, so Klemens. „Mit dem Jakob verstehe ich mich am Sand eigentlich blind.“