Rekordwert: 857.000 Testungen in der Steiermark

In den steirischen Apotheken wurde in der Vorwoche insgesamt 137.241 Mal getestet, darunter waren 103 positive Testergebnisse. 270.752 Testungen fanden in steirischen Bildungseinrichtungen statt, 58 dieser Tests fielen positiv aus. Die steirischen Spitäler melden für die vergangene Woche insgesamt 19.631 Testungen, positiv waren zwei Tests. In den Alten- und Pflegeheimen wurden 21.884 Testungen durchgeführt, darunter neun positive. Von 49.196 Testungen in den steirischen Betrieben sind 21 positiv ausgefallen.