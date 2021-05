Coca-Cola investierte 12 Millionen in Edelstal

Seit 1929 ist Coca-Cola fixer Bestandteil der heimischen Wirtschaft. Aktuell sind mit dem Betrieb 1000 Jobs direkt verbunden, der Beschäftigungseffekt liegt bei fast 12.000 Stellen in anderen Sektoren. „Jeder Arbeitsplatz in unserem Firmensystem sichert weitere elf Stellen in der österreichischen Wirtschaft“, heißt es aus dem Unternehmen.