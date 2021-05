Hard steht nach Auswärtssieg in Schwaz im Finale!

Der HC Hard ist ins Finale der heimischen Handball-Liga eingezogen! Die Vorarlberger setzten sich am Montag beim Hauptrunden-Sieger Schwaz in einem packenden Spiel mit 34:33 nach Verlängerung durch und entschieden das Halbfinale im „Best Of Three“-Modus vorzeitig 2:0 für sich. Der Final-Dauergast gewann damit auch das fünfte K.-o.-Duell mit den Tirolern. Der Endspiel-Gegner wird zwischen den Fivers Margareten und Krems (Stand - 1:0) ermittelt.