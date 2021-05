Amnesty: Menschenrechte so bedroht wie noch nie

Hinzu kommt nach Worten der neuen Amnesty-Chefin, dass für ihre Organisation derzeit weltweit kein einziges Land ein verlässlicher Partner sei. Zwar könne man in manchen Angelegenheiten noch auf die EU oder die USA, früher Vorbilder in Sachen Menschenrechte, zählen, doch lieferten beide keine gute Performance, so Callamard mit Blick auf die Entwicklungen in den USA unter dem früheren Präsidenten Donald Trump. Und auch die EU stehe nicht mehr für die „Werte, auf denen sie aufgebaut wurde“ und scheine derzeit mehr an der Wirtschaft als an anderem interessiert, kritisiert die 57-Jährige. Als „extrem besorgniserregend“ bezeichnete sie die Entwicklungen etwa in Ungarn oder in Polen.