Gaza: Israel und Hamas beschließen Feuerpause

„Ruhe gegen Ruhe“

Israel habe Ägypten schon vor der Sitzung mitgeteilt, dass es zu einer Vereinbarung im Sinne von „Ruhe gegen Ruhe“ ohne ein größeres Abkommen bereit sei. Der von der Hamas kontrollierte Fernsehsender Al-Aksa berichtete am späten Donnerstagabend ebenfalls, dass die Waffenruhe um 2 Uhr Ortszeit in Kraft treten solle. Dieselbe Zeit nannten auch israelische Fernsehsender sowie die Pro-Hamas-Webseite „Al Resala Net“ im Libanon. Direkt nach der Mitteilung über Israels Entscheidung für eine Waffenruhe gab es erneut Raketenalarm in den israelischen Grenzorten am Rande des Gazastreifens.