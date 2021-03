Volkskongress: China warnt USA vor „roter Linie“

KP-Führung will China von USA abkoppeln

Wegen der US-Sanktionen und der globalen Corona-Rezession besinnt sich China stärker auf die eigenen Kräfte. Das Land will unabhängiger vom Rest der Welt werden. Zum Abschluss seiner Jahrestagung stellte der Volkskongress die Weichen, um die zweitgrößte Volkswirtschaft eigenständiger zu machen. Die Regierung will die Binnennachfrage stärken und die Investitionen in Forschung und Entwicklung massiv um jährlich mehr als sieben Prozent steigern.