China bestätigt Existenz von Umerziehungslagern

Die chinesische Regierung hat in der nordwestlichen Region Xinjiang ihre international höchst umstrittenen Umerziehungslager für Muslime legalisiert und damit deren Existenz bestätigt. Eine Gesetzesänderung, die am Mittwoch bekannt wurde, erlaubt Behörden künftig, als extremistisch eingestufte Personen in Trainingszentren „zu erziehen und zu transformieren“. Bisher war in Peking stets von berufsbildenden Trainingszentren die Rede gewesen.