Schlammschlacht zwischen den Parteien

Zum Beispiel beklagen Sebastian Kurz und seine ÖVP, dass ihnen von Oppositionspolitikern bis hin zur strafrechtlichen Anzeige Unterstellungen an den Kopf geworfen und das Wort im Mund umgedreht würde. Demgegenüber stehen die Klagen der seltenen Allianz von SPÖ, FPÖ und NEOS, dass Kurz und dessen Minister das Parlament mit Auskunftsverweigerung und Erinnerungslücken an der Nase herumführen. Verfassungsrechtler Heinz Mayer sprach von einer „Frotzelei“ des Parlaments, also hämischer Arroganz von Kurz & Co.