ÖVP-Hanger an Grüne: „Wollt ihr uns pflanzen?“

Der Umgangston innerhalb der türkis-grünen Koalition verschärft sich. Der ÖVP-Abgeordnete Andreas Hanger, der schon am Dienstagabend in der „ZiB 2“ die Bestellung von Thomas Schmid zum ÖBAG-Chef verteidigt hatte, kritisierte am Mittwoch eine Postenbesetzung bei den Grünen. Der frühere grüne Abgeordnete Dieter Brosz war nämlich Mitte März zum Abteilungsleiter im Sportministerium von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) aufgestiegen. Wegen der Kritik der Grünen an der Postenbesetzung Schmids ortete Hanger nun eine „grüne Doppelmoral“ und fragte den Koalitionspartner ganz unverblümt: „Wollt ihr uns pflanzen?“