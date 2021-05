Müllbrände: Entsorger setzen auf Hightech-Kameras

Bei Entsorgungs- und Recyclingunternehmen sind diese inzwischen üblich. Im vergangenen Monat wütete ein Matratzenfeuer in Renewi in Amsterdam und in Poeldijk, als ein Lastwagen in Brand geriet. Beim Entsorgungsunternehmen Omrin in Leeuwarden brannte vor zwei Wochen die gesamte Lagerhalle ab. Auch Attero blieb nicht verschont. Anfang 2019 brannte eine Lagerhalle für Kunststoffe von 5000 Quadratmetern komplett aus. „Die Kosten eines Großbrandes gehen in die Millionen“, so Firmensprecher Robert Corijn. Bei einem Jahresumsatz von mehr als 300 Millionen Euro für die gesamte Firmengruppe sei das „eine ganze Menge.“