Danny Masterson: Beweise reichen für Prozess aus

Der „Die wilden Siebziger“-Star Danny Masterson wird nach Vergewaltigungsvorwürfen von drei Frauen - darunter eine langjährige Ex-Partnerin - vor Gericht gestellt. Eine Richterin in Los Angeles befand am Freitag, dass die Beweise ausreichen, um einen Prozess gegen den 45-Jährigen durchzuführen. Vier Tage lang hatten die Frauen in Vorermittlungen Übergriffe des Schauspielers beschrieben - darunter solche, bei denen eine Waffe im Spiel gewesen sei oder er auch zugeschlagen habe. Am 7. Juni soll Masterson dem Haftrichter vorgeführt werden, bis dahin ist er gegen eine Millionen-Kaution auf freiem Fuß.