„Der B2B-Bereich hat viel Potenzial“

Ansonsten aber unterscheiden sich B2B-Plattformen wesentlich von Web-Stores für Endkunden, wie Florian Wassel, Gründer und Geschäftsführer der Digitalschmiede TOWA mit Sitz in Bregenz und Wien, erklärt: „In den meisten Fällen braucht es in technischer Hinsicht hoch individualisierte Lösungen. Ein B2B-Shop ist oft auch digitaler Vertriebskanal, der in vielen Fällen für ein weltweites Kunden- oder Partnernetz funktionieren muss.“ Während es Kunden gibt, bei denen bis zu 500.000 unterschiedliche Produktvarianten ersichtlich sein müssen, braucht es in anderen Fällen die Option, dass sogar Einzelanfertigungen über die Plattform bestellt werden können. Nicht zuletzt aus diesem Grund gilt es, im Vorfeld beispielsweise herauszufinden, was sich der Businesskunde erwartet und welche Prozesse er bei bestimmten Bestellungen durchläuft. Dieses Wissen wiederum muss dann in eine „Customer Journey“ übersetzt werden. Außerdem werden vorhandene Strukturen und Programme analysiert, spezielle Anforderungen benannt sowie Timing und Budget fixiert. Eine derartige Anforderungsphase kann zwei Monate dauern, wie das etwa bei Amann Girrbach der Fall war.