Eisenkopf kritisiert halbherziges Glyphosat-Verbot

Nach dem Beschluss des Nationalrates, Glyphosat zwar im privaten Bereich sowie an öffentlichen Flächen zu verbieten, nicht aber in der Landwirtschaft, spart Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf nicht an Kritik. Sie fordert jetzt ein rasches Umdenken in der Agrarförderpolitik des Bundes.