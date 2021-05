24-jähriger Jogger tappte in böswillige Nagelfalle

Riesenglück hatte am Mittwoch ein 24-jähriger Feldkircher, als er auf seiner Joggingrunde im Gemeindegebiet von Göfis auf einem Wanderweg Richtung Hoher Sattel unterwegs war. Unbekannte Täter hatten in eine, über den Wanderweg verlaufende, Baumwurzel drei Nägel eingeschlagen, die Nagelkappen abgezwickt und die Drahtstifte mit Laub und Waldboden abgedeckt. Just trat der Jogger auf einen dieser Nägel. Sein Glück: Die vier bis fünf Zentimeter langen Nägel drangen zwar in seine Schuhsohle ein, der Fuss wurde allerdings nicht verletzt.