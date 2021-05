Hochträchtige Katze nach Schussattacke verendet

Der Fall ist ein weiterer in einer Serie von Schussattacken auf wehrlose Katzen: In Tirol musste einer angeschossenen Katze ein Bein amputiert werden, im steirischen Kalsdorf und in St. Pantaleon (OÖ) konnten angeschossene Katzen nur noch knapp gerettet werden. Die Polizei bittet um Hinweise.