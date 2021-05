Neun-Tore-Show! Österreich fegt Ukraine vom Eis

Einen Tag nach dem 3:2 gegen Polen hat Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft den nächsten Sieg gefeiert. Die ÖEHV-Auswahl fertigte beim Turnier in Ljubljana am Dienstag die Ukraine mit 9:3 (1:0,5:1,3:2) ab. Vor den beiden Erfolgen hatte es im Länderspielfrühling großteils gegen A-Nationen sechs Niederlagen in Serie gegeben. Nächster Gegner in Ljubljana ist am Donnerstag Rumänien, zum Abschluss am Freitag geht es gegen Frankreich.