Linz-Textil spinnt neue Pläne

Auch 150 Wohnungen im Portfolio

Platz am Gelände gibt’s jedenfalls genug. „Und auch das Interesse von Unternehmen ist groß“, sagt Schopf. In puncto Immobilien ist die Linz-Textil gut aufgestellt: Zum Portfolio gehören weiters 150 Wohnungen, das Spinnerei-Design-Hotel in Linz sowie Flächen im Tiroler Reutte. Die Garne der Oberösterreicher finden in der Modeindustrie Verwendung, aber auch im technischen Bereich, zu dem Bucheinbände oder Sonnenschutz gehören.