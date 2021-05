Kultur in Oberösterreich erwacht aus Corona-Schlaf

„Wir legen endlich los“, jubelt Intendant Hermann Schneider. Am Mittwochabend steigt im Linzer Musiktheater die erste Premiere nach dem Corona-Tiefschlaf. Ganz ohne Auflagen geht der Besuch aber nicht über die Bühne. „Das negative Testergebnis, Impf- oder Antigennachweise werden von uns streng kontrolliert“, betont Schneider. Lange Aufenthalte in bestimmten Bereichen sollen bestmöglich vermieden werden. Schneider: „Eine Durchmischung des Publikums in den Foyers wird es nicht geben.“ Und: Nur die Hälfte aller Sitzplätze darf verkauft werden. Für das Publikum gilt Maskenpflicht, Familien oder Partner dürfen beisammen sitzen, ein freier Sitzplatz dient als Abtrennung zu den anderen Besuchern.