„Habe gemerkt, dass ich noch nicht ganz fit war“

Nachdem der Saisonauftakt im afrikanischen Mellila Mitte April ein Reinfall war, hat sich der Bregenzer Leon Pauger beim gestrigen Triathlon Sprint-Europacup im italienischen Caorle durchgebissen. Pauger ist zufrieden mit seiner Leistung, obwohl am Ende „nur“ der 24. Platz zu Buche stand. Hintergrund: Sein Training wurde in den vergangenen Wochen durch ein mentales Tief - aufgrund des verkorksten Saisonauftaktes, einen Magen-Darmvirus und die Corona-Impfung erschwert. Eine normales Training war unmöglich, weshalb der 22-Jährige sein Ergebnis in Caorle richtig einzuschätzen weiß. Hinter dem Salzburger Lukas Pertl, der als siebenter das Ziel erreichte, war Pauger der zweitschnellste Österreicher und bester rot-weiß-roter U23-Athlet.