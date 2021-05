Maskenpflicht in Velden? Entscheidung fällt heute

Die Betriebsöffnungen in Gastronomie, Hotellerie und in den heimischen Ausflugsregionen steht bevor. Spätestens am verlängerten Wochenende, zu Pfingsten, erwartet man in Velden deshalb schon eine hohe Frequenz an Urlaubern und Tagesbesuchern. Auch die Buchungszahlen für den Juni seien vielversprechend. Das nimmt Bürgermeister Ferdinand Vouk zum Anlass, im Ortskern verschärfte Covid-Maßnahmen einzuführen.