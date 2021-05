Mitterlehner: „Bei Anklage Amt ruhen lassen“

Der frühere Vizekanzler äußerte in der „Süddeutschen Zeitung“ einmal mehr heftige Kritik an seinem Nachfolger als ÖVP-Chef. Für Mitterlehner, der bereits vor zwei Jahren in einem Buch verbittert Bilanz über seine Ablöse als Parteichef durch Kurz gezogen hatte, sind die nunmehrigen Ermittlungen „der Höhepunkt einer Entwicklung“, die sich schon länger abzeichne.