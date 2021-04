SPÖ: Wahrheitspflicht in allen Kontrollausschüssen

Auch Kurz im roten Visier

Die SPÖ will stattdessen die Wahrheitspflicht erweitern, etwa auf den „kleinen U-Ausschuss“, also den Unterausschuss des Rechnungshofausschusses. Es entstehe der Eindruck, dass Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dort in Sachen Impfstoffbeschaffung die Unwahrheit gesagt habe, so Leichtfried. Greiner pflichtete bei: „Die Aussagen des Kanzlers und die Akten widersprechen einander diametral.“