„Was liegt, das pickt“, sagt der Maler gern

Nach Gmunden in die Albertina

Die Personale in der Galerie 422 (bis 26. Juni) trägt den Titel „Solaris“. Namensgebend war ein Werk des Künstlers, welches durch die Assoziation zu Stanislaw Lems gleichnamigem Buch in eine Welt voll bizarrer und farbgewaltiger Ausformungen entführt. Ab 16. Juli stellt auch die Albertina in Wien Werke von Scheibl aus.