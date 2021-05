LASK und Sturm nehmen noch einmal Rapid ins Visier

WAC gegen LASK chancenlos

Den souveränsten Auftritt legte am Mittwoch der LASK hin. Es war Frustabbau, den die Linzer nach dem 3:3 und mehreren fragwürdigen Entscheidungen des Spielleiteres gegen Tirol betrieben, der WAC war abgesehen von der Anfangsphase ohne Chance. „Wir waren in allen Belangen in allen Phasen richtig, richtig gut und haben dem Gegner eigentlich keine Chance gelassen. Es war taktisch und einstellungsmäßig ein sehr guter Auftritt“, konstatierte der nach seiner Schiri-Kritik gesperrte Trainer Dominik Thalhammer nach dem fünften Sieg im fünften Saisonvergleich mit dem WAC (inkl. Cup).